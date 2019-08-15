تعرف على إيرادات "الممر" بعد عشرة أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حقق فيلم "الممر" منذ بداية عرضه، إيرادات كلية بلغت 73 مليونًا و616 ألف جنيه، بعد عشرة أسابيع في دور العرض، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تدور أحداث الفيلم حول كتيبة مصرية في فترة حرب الاستنزاف، وقد استعين بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

فيلم الممر بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.​