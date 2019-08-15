بعد 10 أسابيع.. رقم قياسي لفيلم "كازابلانكا" في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حقق فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة إيرادات كلية بلغت 79 مليونًا و113 ألف جنيه، بعد 10 أسابيع في دور العرض، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.
وفي الأسبوع الأول من العيد، حقق فيلم "كازابلانكا" قرابة 300 ألف جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن "كازابلانكا" مستمر العرض من موسم عيد الفطر السينمائي.
فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصا، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
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