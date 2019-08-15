ما هو الفرق بين محمد سعد وأحمد حلمي.. مدحت العدل يجيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ردًا على أحد متابعيه، كان يتحدث عن الفرق بين محمد سعد وأحمد حلمي.
كتب العدل: "فرق كبير بين أحمد حلمي الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي أحبه ولكنه كرر نفسه -رغم تحذيراتنا له- حتى استنفد رصيده لدى جمهوره.. سيعود حلمي وتذكروا فهو فنان قد يمرض ولكنه لا يموت".
يُذكر أن محمد سعد وأحمد حلمي شاركا في بدايتهما الفنية في بطولة "55 إسعاف"، ثم حقق سعد نجاحات كبيرة لتتراجع نجاحاته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بينما حلمي حقق نجاحات أقل في فترات أطول ليصل لقمة نجاحه بأفلام "عسل أسود - أكس لارج" وغيرها، قبل أن يحقق إخفاقات في السنوات الأخيرة بأفلام لم تلاقي النجاح النقدي.
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