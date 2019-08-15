محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حقق فيلم "إنت حبيبي وبس" للمطرب محمود الليثي، مليون و192 ألف جنيه، بعد ثلاثة أيام من عرضه، ليحصد المركز الأخير بين أفلام العيد الخمسة وهي "الفيل الأزرق2، الكنز2، ولاد رزق2، خيال ماَته"
"إنت حبيبي وبس" إخراج أحمد البدري، ويشارك في بطولته هالة فاخر، وبوسي، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وإيمان السيد.
كانت هذه تفاصيل خبر حصد المركز الأخير بين أفلام عيد الأضحي.. تعرف على إجمالي إيرادات "إنت حبيبي وبس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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