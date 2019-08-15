شاهد.. تغير كبير في شكل فضل شاكر في احدث ظهور له: “نحنا بلندن”!

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - نشر المحامي نبيل الحلبي عبر صفحته على الفايسبوك مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الفنان فضل شاكر وعدد من اصدقائه.

وقد بدت على فضل شاكر في الفيديو علامات التقدم في السن حيث ارتدى نظارات وقال: “خف نظرنا” ليعلق بعدها ساخر “نحنا بلندن هلق قاعدين”.

يذكر ان فضل شاكر يعيش منذ سنوات في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان وذلك هربا من احكام قضائية صادرة ضده.