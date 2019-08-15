متابع يهاجم شريف مدكور.. والإعلامي يرد: أتمنى صحتي ترجع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الإعلامي المصري شريف مدكور لهجوم شديد من أحد متابعيه، والذي انتقد تصوير الإعلامي مقاطع فيديو له وهو مستلقي على الفراش.

المتابع قال: “ما تبطل تعمل لايفات وأنت نايم على ظهرك واعمله بشكل متحضر، ولو هتكتب أو تقول حاجة المفروض إنك مذيع ليك قرائك وعيب اللي بتعمله ده، عايز تعمل لايف اقعد على حيلك واعملة بطل تقعد تعمله وانت نايم”.

الإعلامي المصري رد على هجوم المتابع، بقوله: ” أتمنى جلسات الكيماوي تخلص حضرتك، علشان صحتي ترجع ومفضلش نايم، ربنا يديلك الصحة ويكفيك شر المرض يا أصيل يا متحضر”.

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وأضاف: “لما تدخل تكلم حد قول مساء الخير، السلام عليكم، hi أي حاجة علشان تكون أكثر تحضراً، العشم ده لما نكون نعرف بعض أو أصدقاء، لكن أنا معرفش إنت مين وبطل تبعت للناس تقول إن إحنا أصدقاء أنت كده بتكذب”.

وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد كشف لجمهوره مؤخرا أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في القولون.

الإعلامي المصري شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.

مدكور أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” جلسه كيمو ربنا يشفي كل مريض”، وقد دعا عدد كبير من جمهور الإعلامي له بالشفاء العاجل.