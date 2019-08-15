بعد طلاقهما.. شجار جديد بين مايلي سايروس وليام هيمسورث بسبب حضانة الحيوانات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمين مايلي سايروس وليام هيمسورث على وشك أن يدخلا نزاعًا، وذلك على الرغم من عدم إنجابهما أي أطفال من زواجهما القصير الذي لم يستمر سوى 8 أشهر، ومن المقرر أن يكون النزاع بشأن أحقية كل منهما في حضانة حيواناتهما الأليفة.

وكشفت مواقع فنية عالمية أن النجمين اللذين كانا يتشاركان فيما لا يقل عن 8 كلاب، و4 قطط وخنزير واحد، أخبرا أصدقاءهما بأنهما يخططان للمشاركة في تربية تلك الحيوانات، غير أن مصدرًا مقربًا منهما أكد أن الجميع على علم بأن ذلك لن يتم بتلك السلاسة.

وتابع المصدر بقوله: ترى مايلي أن كل هذه الحيوانات مملوكة لها، لكن ليام تبنى كلبين من جانبه، وفي المقابل، تريد مايلي أن تنشئ هذه الكلاب كلها مع بعضها البعض وألا تفصل بينها بأي حال من الأحوال.

وبينما سبق أن أكد مقربون من النجمين بأن ليام، البالغ من العمر 29 عامًا، يشعر بحزن شديد جراء الانفصال، فقد كشف أن مايلي ليس لديها العاطفة نفسها وأن أول وأكثر ما يشغل بالها في هذه المرحلة عقب الانفصال هو أحقيتها في اقتناء الحيوانات وتربيتها، وأنها تبدو منشغلة بها أكثر من انشغالها بليام نفسه في واقع الأمر.