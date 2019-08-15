أحمد داوود يرد على منتقد الألفاظ الخارجة في فيلم «ولاد رزق 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتابع الفنان المصري أحمد داوود،ردود الأفعال على فيلمه الجديد “ولاد رزق 2”، ويحرص على الرد على كل التعليقات سواء كانت إيجابية أو سلبية.

أحمد داوود، رد على أحد منتقدي فيلم “ولاد رزق 1”، بسبب الألفاظ الموجودة ضمن أحداث الفيلم. وقال الشاب: “أولاد رزق 1 ممكن يصنف كأكبر فيلم فيه ألفاظ إباحيه في تاريخ السينما المصرية”.

فرد عليه أحمد داوود، في تغريدة عبر صفحته الشخضية بموقع “توتير”: “بس ولاد رزق ٢ كبرنا وعقلنا ومسكنا لسانا”.

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فيلم “ولاد رزق 2” يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وسيد رجب، وآسر ياسين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ويقدم النجوم خلال العمل مشاهد اكشن مختلفة عن الجزء الأول، أما الفنان إياد نصار، فيظهر بشكل مختلف تمامًا حيث يقدم دور رئيس عصابة ويرتدي عدسات بلون مختلف تمامًا، وكان مفاجأة الفيلم هو ظهور الفنان آسر ياسين في أخر مشهد بالفيلم وبدون أي كلمة.

يذكر أن أحمد داوود شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “زي الشمس”، من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وغيرهم.