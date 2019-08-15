عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بلندن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن حفلات عيد الأضحى في لندن وبالتحديد في Central Hall Westminster، حضره حشد هائل من جمهوره من أبناء الجاليات العربية.

وقدم عاصي الحلاتي خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا كلمات أغانيه معه كما التقط عدد من الصور التذكارية معهم.

وشارك الوليد الحلاني نجل الفنان اللبناني في إحياء إحدى فقرات الحفل برفقة والده، وقدم معه ديو حاز على إعجاب الجمهور.

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من ناحية أخرى أحيا عاصي الحلاني، مساء الثلاثاء حفل غنائي كبير في حفل زفاف لعائلة أردنية تقيم في كومو بإيطاليا.

وكان عاصي الحلاني، قد تم تكريمه مؤخرًا من قبل السفارة اللبنانية في المغرب وسط حضور عدد كبير من صفوة المجتمع وسفير لبنان بالمغرب.

من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان «اضحكي» من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.

كما يعكف حاليًا للانتهاء من ألبومه الجديد والذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وعمل على تشويق جمهوره له بنشر فيديوهات من داخل الأستوديو.