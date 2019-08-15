حكيم يشعل حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري حكيم، حفلا غنائيا كبيرا وسط حضور جماهيري كبير، مساء الثلاثاء 13 أغسطس، وذلك بالساحل الشمالي.

الحفل شهد حضور عدد من الشخصيات العامة، والسياسيين، ونجوم الفن، وقدم حكيم خلال الحفل 20 أغنية من أشهر أغانيه، وسط تفاعل جمهوره بالرقص والغناء وترديد كلمات أغانيه معه، وقد حرص على التقاط الكثير من الصور التذكارية مع الجمهور.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري حكيم كانت أغنية “متجمعين”، وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر الشهر الماضي.

وقد أحيا حكيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء الجمعة 21 يونيو، في إستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة المطرب النيجيري فيمي كوتيه ، والمطربة العالمية دوبيه من كوت ديفوار، والذين قاموا بغناءأغنية “متجمعين” بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وشهد الحفل عدداً كبيراً من الاستعراضات الغنائية التي مزجت بين الحضارة الإفريقية والأهرامات والنيل، حيث أقيمت مجسمات للأهرام الثلاثة ولكأس الأمم الأفريقية، واستغرق الحفل 20 دقيقة.