ليلى علوي تقضي أجازة العيد برفقة عائلتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قضت الفنانة المصرية ليلى علوي وقتا في منزلها احتفالا بعيد الأضحى بصحبة عائلتها.

ليلى نشرت عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، صور مع عائلتها، «وكتبت معلقة: «كان عيدي معاهم أحلى حاجة في الدنيا وطبختلهم أحلى حاجة عندي ألف هنا وربنا يخليكم ليا».

الفنانة المصرية ظهرت بفستان قصير، وكان معها في الصورة شقيقتها، وابنها خالد علوي، وابنة شقيقتها وزوجها وأولادها.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور ليلى، وتغزل الفانز فيها من خلال عدد من التعليقات.

وكانت الفنانة قد احتفلت بتخرج ابنها خالد منذ أسابيع بحضور عدد من أفراد أسرتها، وعبرت الفنانة عن سعادتها بهذه المناسبة.

يُذكر أن الفنانة المصرية ليلى علوي قد صرحت من قبل أن خالد هو ابنها بالتبني، حيث أنه يحمل اسم عائلتها، وقالت الفنانة إنه ابن قريبة لها ماتت وتركته لها، مؤكدة أن الله عوضها به عن نعمة الإنجاب، وأصبح يملك كل تفكيرها ويسيطر على حياتها.

وكانت ليلى علوي قد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت صور قديمة من ذكرياتها لمناسبة هذا الاحتفال، وذلك عبر خاصية الأستوري عبر موقع «إنستجرام».