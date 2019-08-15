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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعتاد الفنان المصري أحمد حلمي، على التواصل الدائم مع جمهوره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد حلمي، رد على سؤال أحد متابعيه، بعد أن قام بنشر صورتين لمبلغ خمسة جنيهات تحملان توقيع حلمي.
وعلق الشاب على الصورتين قائلًا: “استاذ أحمد بعد إذن حضرتك هو ده توقيعك ولا أصرف الخمسة جنيه؟”.
ورد عليه أحمد حلمي بقوله: “أيوه ده خطي”، وحصدت التغريدة على العديد من التعليقات التين تمنت أن تكون مكان الشاب.
من ناحية أخرى يعرض لأحمد حلمي، فيلم “خيال مآتة” بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النّجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي .
الفيلم تدور فكرته بشكل مختلف كعادة أحمد حلمي في أفلامة حيث يظهر الفيلم بشكل حلمي وهو عجوز وبعدها تدور أحداث الفيلم على شكل فلاش باك، ويظهر فيها حلمي بشكله العادي ويستعرض قصة حبه والمواقف التي قام بها لجذب انتباهها كما يستعرض محاولته سرقة بروش أم كلثوم والذي يفشل في سرقته طوال أحداث الفيلم حتى أصبح كهلا ولم يوفق في سرقته بسبب الأنظمة الأمنية الشديدة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع قديم لأحمد حلمي يمنع شابًا من صرف هذه النقود.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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