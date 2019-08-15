شاهد… 100 ألف ريال مكافأة رجل أمن سعودي رفض مبلغا ماليا قدمته له حاجة!

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - كافأ وزير الداخلية السعودي رجل أمن نظرا لإخلاصه وتفانيه في عمله، وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي وسيارة.
وفي التفاصيل، فقد أجرى وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اتصالا هاتفيا، برجل الأمن ماجد بن نادر العبد العزيز وذلك بعد تداول فيديو له أثناء قيامه بواجبه في خدمة ضيوف الرحمن حيث تظهر حاجة عربية مسنة أرادت أن تعبّر عن شكرها له فقدمت له هدية غير انه رفض قبولها ورد عليها: “هذا واجبي”.
كما وجه الأمير عبد العزيز بن سعود بتعيين رجل الأمن بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.
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