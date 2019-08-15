تايلور سويفت تتبنى «عائشة»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، واحدة من أهم نجمات العالم التي استطاعت بفضل موهبتها أن تكسب شهرة واسعة حول العالم بين أهم وأشهر النجمات، لكن لم تعتمد سويفت فقط على موهبتها من أجل حصد حب من حولها وكسب المزيد من الشعبية بل تساعد دائمًا النجمة الشابة معجبيها بطرق مختلفة.

وبحسب موقع جاست جيرد، كانت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عامًا، قد ارسلت مبلغا ماليا لواحدة من معجبيها تدعي “عائشة” وذلك من أجل تسديد ديونها الدراسية، والمبلغ الذي أرسلته سويفت لها أكثر من 4000 دولار.

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وكانت عائشة قد نشرت على موقع “Tumblr” أنها كانت تكافح من أجل دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي، ورأت تايلور ما كتبته عائشة فقررت أن تساعدها.

وكان كليب تايلور سويفت، والذي يحمل اسم “You Need To Calm Down”، والذي طرحته على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب” يوم 17 يونيو الماضي، قد حقق 66 مليون مشاهدة والأغنية هى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد لتايلور سويفت.

وضم كليب “You Need To Calm Down” عددا كبيرا من أهم وأشهر النجوم العالمين من أبرزهم النجم رايان رينولدز والمذيعة الشهيرة الين ديجينريس، وعلى جانب أخر، من جانب آخر ينتظر محبو ومعجبو النجمة العالمية تايلور سويفت إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، الذي يحمل اسم ،“Lover” حيث كشفت النجمة الشهيرة أنه قد حدد له 23 أغسطس كموعد لإطلاقه.