«مدام توسو» سنغافورة يُكرم سريديفي.. ويكشف النقاب عن تمثالها في سبتمبر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في الذكرى السادسة والخمسين لميلاد الممثلة سريديفي في 13 أغسطس ، أعلنت إدارة سلسلة المتاحف العالمية “مدام توسو” فرع سنغافورة أنها ستدشن تمثال شمع للممثلة الراحلة في سبتمبر.

وجاء في تغريدة نُشرت على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ” عيد ميلاد سعيد @ SrideviBKapoor، تحية لأيقونة بوليوود ، يسرنا أن نعلن أننا سنطلق تمثالها الشمع في أوائل سبتمبر من هذا العام! تمثالها هو فريد من نوعه في العالم ، وهو إضافة حصرية إلى “مدام توسو سنغافورة “.

صدم خبر وفاة الممثلة الأسطورية، سريديفي، عشاقها في كل مكان، حيث توفيت الممثلة في دبي بعد أن سافرت إلى هناك مع أسرتها لحضور حفل زفاف، وقد عثر عليها ميتة في حمامها بالفندق في 24 فبراير من العام الماضي.

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كان هناك بعض المخاوف بشأن الأسباب التي أدت إلى وفاتها، لكن تقارير بعد الوفاة من حكومة الإمارات العربية المتحدة ذكرت أن سريديفي توفيت بسبب غرقها بطريق الخطأ في حوض الاستحمام، بعد فقدانها للوعي.

لكن على الرغم من مرور أكثر من عام على الحادث المأساوي، إلا أن ادعاءات جديدة قدمها المدير العام للشرطة في ولاية كيرالا الهندية، قد أدت إلى ظهور “نظرية مؤامرة”.

وفي هذا السياق، قال فيد بوشان ، وهو متقاعد من شرطة دلهي، إنّ حالة الممثلة بدت وكأنها جريمة قتل مخططة. ووفقًا لبوشان ، الذي زار جميرا أبراج الإمارات في دبي للتحقيق في الحادث.