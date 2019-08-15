أصالة تطلق «مبقاش سر».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة والنجمة السورية أصالة، يوم الأربعاء، ثانى أغنيات ألبومها الجديد “فى قربك”، وذلك عبر قناتها على موقع “يوتيوب” والأغنية بعنوان “مبقاش سر” من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم، رباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، ميكس فهد

كما طرحت أصالة أغنيتها “نكتة بايخة” الأيام الماضية التى تقترب من 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب يوم 7 أغسطس الجارى، حيث نالت إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.

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الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، كما أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد “فى قربك”، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

والجدير بالذكر أن أصالة ظهرت لأول مرة كممثلة فى فيلم “ولاد رزق2” كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.