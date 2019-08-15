مي العيدان تكشف تفاصيل محزنة عن وفاة والدتها: ذبحوها بدم بارد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان لأول مرة تفاصيل محزنة عن وفاة والدتها.

الإعلامية الكويتية قالت إن والدتها توفت عام 2009 بعد دخولها الى العناية المركزة بمستشفى مبارك، وكشفت التفاصيل قائلة: “مستشفى مبارك ذبحوا أمي بدم بارد، وانا اتحدث عن المستشفيات الحكومية في الكويت كي لا تتكرر هذه الحوادث”.

وأضافت: “أمي كان عندها جرح فوق الركبة بمساحة قليلة، وقالوا انهم سيضعون نسبة من مواد الأكسدة لحماية الجسم من التسمم، إلا أن الطبيب وضع كمية أقل من المادة المطلوبة لشفائها ربما لأنه لم يكن يمتلكها، ما تسبب في تسمم كل جسمها وبقت 4 أشهر في العناية المشددة.. نقلناها بعدها الى لندن واعدناها في تابوت”.

Advertisements

ومي العيدان ممثلة وكاتبة إعلامية وناقدة كويتية اشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل، ولدت في الكويت من أب كويتي وأم مصرية لكنها حاصلة على الجنسية الكويتية، تخرجت من «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم نقد.

بدأت مسيرتها الفنية في دور صغيرة بمسلسل سليمان الطيب في عام 1993 مع حياة الفهد وسعاد عبد الله ثم اشتركت في أعمال مسرحية جماهيرية، حتى آخر أعمالها إلى جانب الفنان محمد السريع في الثلاثية التلفزيونية «نوال» في عام 1997.

ومع إعتزالها التمثيل بناء على عدم رغبة والدتها بإستمرارها بمجال التمثيل اتجهت إلى مجال الصحافة والنقد وقامت بإكمال دراستها في كلية الإعلام في جامعة الكويت قسم صحافة كما حصلت على دورات بكتابة السيناريو على يد السينارست بشير الديك من مركز البيان بدبي.