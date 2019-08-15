يارا بفستان مكشوف للمرة الأولى في حفلات العيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية يارا، حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى بلبنان، وذلك ضمن فعاليات أعياد عيد الأضحى.

وتألقت يارا، خلال الحفل بفستان أسود بشق مفتوح لأعلى الساق، ويعتبر من أكثر الإطلالات جرأة حيث أنها معروفة بإطلالتها المحتشمة.

وقدمت يارا، خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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وكانت يارا، قد كشفت مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية سر انتقاد البعض لملابسها قائلة: “يمكن لأني مسترة”، والمقصود منها أن ملابسها غير نكشوفة لتظهر بإطلالة مختلفة تمامًا لها بعد هذا التصريح.

وشارك يارا في الحفل الفنان السوري ناصيف زيتون، والذي قدم فقرة مميزة وسط تفاعل كبير من الحضور معه.

يذكر أن أخر أعمال يارا، كانت أغنية “شو بدو”، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها خاصة أنها قامت بتصويرها في تاكسي، الأغنية من كلمات أحمد مادي، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عمر الصباغ.

وكان كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يارا بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي.