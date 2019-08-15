مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يكشف طبيعة مرضها وحقيقة إدمانها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق محمد الوزيري أن علاقته بهيفاء لم تتأثر بقرار استقالته وتركه العمل كمدير اعمالها.

وبسؤاله عن طبيعة المرض الذي أصيبت به هيفاء منذ فترة، قال في تصريحات صحفية، إنها أصيبت بفيروس في المعدة وليس في الكبد كما أشيع، مؤكدا أنها لم تصب بالسرطان وأن كل ما تم تداوله عن ذلك الأمر ليس له أساس من الصحة.

كما نفى أن يكون مرضها نتيجة تناولها الدائم للمشروبات الكحولية وادمانها المخدرات، مؤكداً أنها بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء.

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وكان محمد وزيري قد أعلن مؤخرا استقالته من عمله معها، وكشف أن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار، هو تعرضه لهجوم عنيف من جمهورها بسبب انتقاده لفرقة “مشروع ليلى”.

ووجه رسالة لهيفاء، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قائلا: “هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص”.أجواء، وأن كل ما قيل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابع: “وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي”.

واستطرد: “وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا”.

واختتم كلامه قائلا: “وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي”.