صابر الرباعي يحيي حفله بمهرجان طبرقة وسط الأمطار.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، حفلاً غنائيًا كبيرا، ضمن فعاليات مهرجان طبرقة الدولي بتونس في دورته الـ 57، مساء الثلاثاء 13 أغسطس.
وخلال الحفل فوجئ الجمهور بسقوط أمطار غزيرة، وقدم الفنان التونسي خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيه، وسط تفاعل الحضور.
الرباعي شارك جمهوره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بمقطع فيديو خلال تقديمه لأغنية “ولا كلمة” في الحفل، وسط تساقط الأمطار.
الفنان التونسي أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: “لحظات تساقط المطر في الحفل، لكن المطر لا يفرّقنا، مهرجان طبرقة الدولي تونس”.
وكان الفنان التونسي صابر الرباعي قد طرح مؤخرا أحدث ألبوماته والتي تحمل اسم “صابر 2019”، بالتعاون مع “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وضم الألبوم 10 أغاني منوعة بين اللهجات اللبنانية، والمصرية، والتونسية، وهي: “كتاب المجروحين” أغنية مصرية، “عسى يومى قبل يومك” أغنية خليجية، “مغيار” أغنية تونسية، “ليلة من العمر” أغنية لبنانية، “اتذكرونى” أغنية خليجية، “غشاش” أغنية خليجية، و”باباى”، و”حياتى”، و”عمرى الجديد”، وغيرها.
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