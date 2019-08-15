هيفاء وهبي تكشف سبب تعليق صفحتها على «إنستجرام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، سر حذف صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بشكل مفاجئ بعد ساعات قليلة من إحياء حفل غنائي ناجح لها في السويد.

هيفاء وهبي، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “بينما أستمتع بردود فعل آخر حفل لي في السويد على صفحتي في إنستجرام، تعرض الملف الشخصي لخلل فني تم الاتصال بالمسؤولين لإصلاح الموقف وإعادة ملف التعريف إلى حالته العادية دون أي فقد للمحتوى!”.

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وكان عدد كبير من متابعي هيفاء، قد تسألوا عن سر إغلاق صفحتها وهل تم إختراقها وذلك قبل أن تخرج هيفاء وتوضح سبب إغلاق الصفحة.

من ناحية اخرى، أحيت هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا ناجحًا في السويد، وسط حضور عدد كبير من جمهورها من الجنسين.

وحقق الحفل نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية عبر صفحات مواقع التواصل الاحتماعي، وذلك بسبب غيابها طوال الفترة الماضية بعد تعرضها لأزمة صحية.ا

الفنانة اللبنانية تستعد لبدء تصوير مشاهدها بفيلم “عقد الخواجة”، الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.