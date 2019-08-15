دينا الشربيني تتحول لنسخة ثانية من زينة عاشور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، العديد من علامات الاستفهام بسبب إطلالاتها في أخر جلسة تصوير خضعت لها في فرنسا.

دينا الشربيني، أطلت خلال الجلسة بشعر مجعد على طريقة الكيرلي، وهي نفس الإطلالة التي تعتمدها زينة عاشور زوجة الفنان المصري عمرو دياب، وبنفس لون الشعر.

وواجهت دينا العديد من الاتهامات حول تعمدها تقليد زوجة عمرو دياب بهذه الإطلالة.

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وكانت دينا الشربيني، قد أطلت خلال الجلسة بتوب قصير يكشف عن بطنها وعاري من منطقة الكتفين، في الجلسة التي قام بتصويرها المصور الفوتوغرافي كريم نور مصور الهضبة الشهير.

وعن علاقة عمرو دياب بزوجته زينة عاشور، فإن أغلب الأخبار تؤكد على انفصالهما ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ذلك إلى الآن.

يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني، كان مسلسل “زي الشمس”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، و المسلسل تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن مسلسل إيطالي وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.

من ناحية أخرى تستعد دينا الشربيني، لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “شفيقة ومتولي” وهو من بطولتها وسيناريو تامر حبيب وجارٍ استكمال باقي أعضاء فريق الإخراج واختيار الممثلين.