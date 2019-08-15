- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، العديد من علامات الاستفهام بسبب إطلالاتها في أخر جلسة تصوير خضعت لها في فرنسا.
دينا الشربيني، أطلت خلال الجلسة بشعر مجعد على طريقة الكيرلي، وهي نفس الإطلالة التي تعتمدها زينة عاشور زوجة الفنان المصري عمرو دياب، وبنفس لون الشعر.
وواجهت دينا العديد من الاتهامات حول تعمدها تقليد زوجة عمرو دياب بهذه الإطلالة.
وكانت دينا الشربيني، قد أطلت خلال الجلسة بتوب قصير يكشف عن بطنها وعاري من منطقة الكتفين، في الجلسة التي قام بتصويرها المصور الفوتوغرافي كريم نور مصور الهضبة الشهير.
وعن علاقة عمرو دياب بزوجته زينة عاشور، فإن أغلب الأخبار تؤكد على انفصالهما ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ذلك إلى الآن.
يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني، كان مسلسل “زي الشمس”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، و المسلسل تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن مسلسل إيطالي وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.
من ناحية أخرى تستعد دينا الشربيني، لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “شفيقة ومتولي” وهو من بطولتها وسيناريو تامر حبيب وجارٍ استكمال باقي أعضاء فريق الإخراج واختيار الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تتحول لنسخة ثانية من زينة عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.