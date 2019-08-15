شيري عادل بدون ماكياج وجمهورها يتغزل في جمالها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية شيري عادل، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة لها بدون ماكياج.
شيري، تخلت عن أي مساحيق للتجميل وظهرت على طبيعتها تمامًا الأمر الذي دعا جمهورها للتغزل في جمالها وصفاء بشرتها.
من ناحية أخرى، خرجت شائعة مؤخرًا عن انفصال شيري عادل، عن زوجها الباحث الإسلامي معز مسعود، وهو الأمر الذي نفته عن طريق نشر فيديو لها برفقته دون التعليق عليه.
وقيل إن سبب انتشار هذه الشائعة هو موافقة شيري عادل على الانضمام إلى فيلم غنائي مع مطرب شهير وهو الأمر الذي أزعج معز مسعود وتسبب في توتر العلاقة بينهما.
وكانت شيري عادل، قد ارتبطت بمعز مسعود، بشكل مفاجئ لجمهورها حيث لم يتم الإعلان عنه إلا بعده عن طريق بيان قام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.
وشاركت شيري عادل، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “السهام المارقة”،ويشاركها البطولة كل من شريف سلامة، وهاني عادل، ورؤية الباحث معز مسعود، وإنتاجه بمشاركة محمد حفظي، وقصة وسيناريو وحوار خالد دياب، وشيرين دياب، ومحمد دياب، وإخراج محمود كامل.
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