شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق فى سهرة طرب بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تقدم المطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى حفلاً فى الثامنة مساء السبت 17 أغسطس الجارى.

ويتضمن الحفل باقة من أهم وأشهر روائع كوكب الشرق أم كلثوم الى جانب مختارات من مؤلفات الطرب لكل من محمد عبد الوهاب وفايزة احمد بالإضافة إلى عدد من أعمالها الخاصة.

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يشار إلى أن مى فاروق بدأت مشوارها الفنى فى سن الثامنة حيث التحقت بكورال أطفال الأوبرا وتدربت على يد المايسترو سليم سحاب، واشتهرت بأداء أعمال أم كلثوم نتيجة تميز وقوة صوتها، وقدمت مجموعة من الأعمال الخاصة المعاصرة التى تحمل طابع زمن الفن الجميل ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية.