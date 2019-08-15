شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جينيفر لورانس.. 10 صور نادرة من الطفولة قبل الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة جينيفر لورانس بعيد ميلادها الـ29 وسط احتفاء من جانب محبيها وجمهورها من كل أنحاء العالم ممن تعلقوا بالنجمة الشهيرة التي تعد واحدة من أبرز جميلات هوليود على الساحة، كما أنها لم تكتف بهذا الجمال والجاذبية فحسب وإنما أثبتت موهبتها على مدار السنوات الأخيرة بفضل الأفلام التي شاركت فيها والأدوار التي لعبتها حتي صارت من أهم النجمات حول العالم مع كل عمل تلعب بطولته.





جينيفر لورانس التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم نتعرض بالتزامن مع احتفالها بتلك المناسبة إلى مجموعة من الصور النادرة لها قبل شهرتها التي اكتسبتها بمجرد دخولها عالم التمثيل.

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جينيفر لورانس