شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومي واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom فى سيدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية ناعومي واتس وهي تصور مشاهد جديدة من فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني.

من جانب أخر تشارك ناعومي في المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones، والذي لم يستقر صناعه على اسمه حتي الان.

وكان الستار أسدل على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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ناعومي واتس شاركت في لجنة تحكيم الدورة الأخيرة من مهرجان فينسيا حيث ترأس لجنة المهرجان جييرمو ديل تورو الذي حاز جائزة الأسد الذهبي العام 2017، كما تضم القائمة الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة سيلفيا تشانج والممثلة الدنماركية تراين ديرهولم والممثلة والمخرجة الفرنسية نيكول جارسيا والمخرج الإيطالي باولو جينوفيز والمنتج مالجوجاتا شوموفسكا والمؤلف النيوزيلندي تايكا وايتيتي والممثل النمساوي كريستوف وولتز.