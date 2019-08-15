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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تفاعل نجوم الفن مع فوز ليفربول بالسوبر الأوروبي، بعد تفوقه على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، إذ انتهت المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.
ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:
- عمرو عبدالجليل
نشر الفنان عمرو عبدالجليل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمحمد صلاح وهو يسدد ركلة الجزاء الأخيرة لليفر، ليعلق عليها: "مبروك يا أبو صلاح".
- ياسمينا العلواني
وكتبت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني تغريدة بموقع تويتر: "مبروك بطولة جديدة لفريق ليفربول في وجود نجمنا محمد صلاح، فخر العرب اللي فرعن الإنجليز".
- نبيل الحلفاوي
ونشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة، وجه بها رسالة لمحمد صلاح: "مبروك ليفربول.. مبروك لابننا أبو صلاح اللقب الأوروبي الثاني".
- خالد الصاوي
نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمحمد صلاح، وعلق عليها: "مبرووك لفخر مصر والعرب ودايما رافع راسنا يا محمد".
كانت هذه تفاصيل خبر "رافع راسنا دايما وفرعن الإنجليز".. تعليقات نجوم الفن على فوز ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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