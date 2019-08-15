"رافع راسنا دايما وفرعن الإنجليز".. تعليقات نجوم الفن على فوز ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تفاعل نجوم الفن مع فوز ليفربول بالسوبر الأوروبي، بعد تفوقه على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، إذ انتهت المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:

- عمرو عبدالجليل

نشر الفنان عمرو عبدالجليل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمحمد صلاح وهو يسدد ركلة الجزاء الأخيرة لليفر، ليعلق عليها: "مبروك يا أبو صلاح".

- ياسمينا العلواني

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وكتبت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني تغريدة بموقع تويتر: "مبروك بطولة جديدة لفريق ليفربول في وجود نجمنا محمد صلاح، فخر العرب اللي فرعن الإنجليز".

- نبيل الحلفاوي

ونشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة، وجه بها رسالة لمحمد صلاح: "مبروك ليفربول.. مبروك لابننا أبو صلاح اللقب الأوروبي الثاني".

- خالد الصاوي

نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمحمد صلاح، وعلق عليها: "مبرووك لفخر مصر والعرب ودايما رافع راسنا يا محمد".