ليالي الصيفية| شيرين رضا في الغردقة ونيللي كريم على البحر وغادة عبدالرازاق ببالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي، صور للنجوم من رحلاتهم الصيفية:

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، وظهر خالد في الصورة بملابس كاجوال.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة مجمعه لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ريهام في الصورة من داخل سيارتها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية التي تقضيها في تركيا.

سالي عبدالسلام

نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ" كاش مايوة" من داخل يخت في البحر في الساحل الشمالي.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض وسط الأشجار، من إحدى المدن الساحلية.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في جزيرة ميكونوس باليونان، وارتدت "كاش مايوه" ذهبي وقبعة على رأسها.

شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها بصورة لها من الجونة في الغردقة، وارتدت نظارة شمسية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت منة في الصورة بالمايوه.

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أثناء عطلتها الصيفية في بالي بأندونيسيا.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في مدينة دبي لقضاء إجازتها الصيفية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية، وظهرت نرمين بملابس الصيف من داخل يخت في البحر.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها ب"كاش مايوه" من أمام البحر في بيروت.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من عطلتها الصيفية التي تقضيها بإحدى المدن الساحلية، وظهرت نيللي في إحدى الصور بـ "مايوه" من على " الشيزلونج".

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بفستان سماوي من أمام البحر، من إحدى المدن الساحلية.