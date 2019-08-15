معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر وتتسبب في رعبه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حالة من الرعب والذعر، عاشها الفنان كاظم الساهر، عندما اقتحمت إحدى معجباته المسرح خلال الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالذعر لأنه لم يشاهدها وهي تقترب من المسرح.

وكان الساهر مسنجما كعادته على المسرح أثناء دخول فتاة من على يسار المسرح دون أن يلحظها كاظم لتعانقه من الخلف، الأمر الذي سبب الذعر لكاظم الذي لم يستوعب الموقف، قبل أن يأتي الأمن ليصطحب الفتاة خارج المسرح، وظل الساهر لثوان يستوعب ما حدث، قبل أن يعود للغناء مرة آخرى.

وكان كاظم الساهر يغني وهو مغمض عينيه لذا لم يتمكن من رؤية الفتاة، وظهرت السعادة جلية على الفتاة التي تغادر المسرح، بين أيادي البودي الجارد الخاص بكاظم الساهر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها معجبات كاظم الساهر من الوصول إليه، خلال غنائه على المسرح، وهو كان يتصرف معهن بلطف ويسمح لهن بإلتقاط صور "السيلفي" معه ولكن هذه المرة، بدا الساهر منزعجاً من تصرفات معجبة إسطنبول، خصوصاً وأنه كان مندمجاً في الغناء، وقد باغتته بطريقة غير متوقعة للوصول إليه.