نبيل الحلفاوي يهنئ محمد صلاح: "مبروك لابننا اللقب الأوروبي الثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان نبيل الحلفاوي لاعب نادي ليفربول الدولي ومنتخب مصر محمد صلاح بعد فوز نادي ليفربول أمام تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي. وكتب تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر": "مبروك ليفربول، مبروك لابننا اللقب الأوروبي الثاني". يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة 5 إلى 4 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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