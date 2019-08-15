شيري عادل دون مكياج وياسمين عبدالعزيز وسط الأشجار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وسط الأشجار.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة " سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال وسط الطبيعة.

سولاف فواخرجي

نشرت الفنانة سولاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت سولاف في الصورة بإطلالة مميزة من اللون الأسود.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

إسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بشقيقها وشقيقتها.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أصالة

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنها "علي".

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

صابر الرباعي

نشر الفنان التونسي صابر الرباعي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بحصبة زوجته.