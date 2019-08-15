هذا ما حققه الجزء الثاني من الكنز في ثلاثة أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حقق الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير" إيرادات بلغت 2 مليون و12 ألف و 685 جنيه، بعد ثلاثة أيام على عرضه خلال أيام عيد الأضحى، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.
"الكنز- الحب والمصير" تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين، إخراج شريف عرفة.
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