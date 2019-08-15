الأسبوع المقبل.. أبيوسف يحيى حفل راب في كايرو جاز

يستضيف كايرو جاز كلوب، المطرب الراب أبيوسف، يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري، بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يبدأ الحفلفي تمام الساعة العاشرة مساءً.
ويقدم الفنان أبيوسف من خلاله مجموعة جديدة من أغانيه من بينها:"تخنت جامد"، "كوزوشي"، "بهبد"، ويشاركه في الحفل كل من تاج، ومحمود جالا.
يذكر أن الفنان أبيوسف طرح سابقاً أغنية بعنوان "تمام"، كما حققت نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
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