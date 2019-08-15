رسالة من إسراء عبدالفتاح لأحمد حلمي بمناسبة خيال مآتة

وجهت الفنانة إسراء عبد الفتاح رسالة للنجم أحمد حلمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح صورة تجمعها بالفنان حمدي المرغني والنجم أحمد حلمي، وعلقت عليها قائلة: "مبسوطة أوي وبحمد ربنا وليا الشرف إني طلعت ضيفة شرف مع الأستاذ أحمد حلمي في فيلم خيال مآتة..بني آدم قمةفي الأخلاق والذوق وبحبك أضعاف ما كنت بحبك".
فيلم "خيال مآتة" بطولة كل من أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، محمود الليثي، حمديالميرغني، هشام ماجد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.
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