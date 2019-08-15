مهرجان "شوبان" يجمع أشهر عازفي البيانو في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق الدورة الـ15 من مهرجان "شوبان وأوروبا" في العاصمة البولندية وارسو، الأربعاء، ليجمع بعض أشهر عازفي البيانو في العالم وغيرهم من الفنانين الموسيقيين.

المهرجان يبدأ مساءً بمقطوعة موسيقية دينية من تأليف لويجي كيروبيني، وأغان دينية أخرى، على أن يختتم فعالياته في الأول من سبتمبر/أيلول.

ويهيمن لعب البيانو على برنامج الحدث، إذ سيؤدي فنانون مثل مارتا أرجريش، يوليانا أفيديفا، كيفين كينر، شارلز ريتشارد-هاميلين، أعمالاً لشوبان وليست وموتسارت ورخمانينوف.

وسيستمتع الحضور بالكثير من القطع الموسيقية الأخرى التي لا تُعزَف على البيانو، بما في ذلك نسخ من الحفلات الموسيقية لعروض الأوبرا والحفلات الموسيقية الدينية والسيمفونيات والرباعيات الوترية، كما يشهد الحفل عزف قطع موسيقية على آلات الكمان والتشيلو أو الكلارينت.

وتهيمن على دورة العام الجاري للمهرجان أعمال الملحن البولندي ستانيسلاف مونيوشكو الشهير أساساً بأغانيه وعروض الأوبرا، ويوافق 2019 الذكرى الـ200 على ميلاده.