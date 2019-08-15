شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى أغنية من كلماته وألحانه بألبومه الجديد بتوقيع شريف مكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسنى مع الموزع الموسيقى شريف مكاوى بأغنية داخل ألبوم جديد، من كلماته وألحانه، ولم يكشف تامر عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد شريف مكاوى لـ"الخليج 365".

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من ناحية أخرى انتهى تامر من تسجيل أغنية بلهجة صعيدية تحمل عنوان "اللي يجاور السعيد"، ومن المفترض أن يتم طرحها ضمن أغاني ألبومه، والأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان شريف بدر، توزيع توما.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" فى موسم إجازة منتصف العام الدرسى المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.