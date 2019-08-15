شكرا لقرائتكم خبر عن مايك تايسون يدخن 10 أطنان من الماريجوانا شهريا من مزرعته التي تبلغ 420 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع "ديلي ميل" تصريحات مايك تايسون الصادمة، حيث قال تايسون إنه يدخن ما قيمته تعادل 40 ألف دولار شهريًا من مزرعته التي يزرع فيها الماريجوانا، حيث يدخن حوالي 10 أطنان منها مع شريكه بالمزرعة.

وكشف تايسون البالغ من العمر 52 عامًا عن أنه يكسب حوالي 500 ألف دولار شهريًا من مزرعته التي يزرع بها الماريجوانا على مساحة 420 فدانًا، فيما ذكر أنه يخطط لإنشاء منتج لتعاطي المخدرات.

مايك تايسون ملاكم أمريكي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم سينمائى أبرزهم "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلكWar Commanders: China Salesman، وفيلم Scary Movie 5

يذكر أن تايسون زار مصر مؤخرًا وقام بالتقاط العديد من الصور أمام الأهرامات.