شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول شيرزينجر تظهر بـ"بدله" فى سيدنى سعرها 2265 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية نيكول شيرزينجر الأنظار نحوها خلال تجولها في سيدني خلال توجهها لتستقل سيارتها الفارهة، فظهرت نيكول وهي واحدة من لجنة تحكيم برنامج " Australia's Got Talent" بإطلالة براقة وهو ما جعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الأولي لظهورها.

كانت نيكول شيرزينجر البالغة من العمر 41 عاما مرتدية "بدلة" floral من الحرير لاقي تصميمها إعجاب قطاع كبير من عشاقي الموضة، والبدلة هي واحدة من أرقي تصميمات دار أزياء "Ermanno Scervino" ووصل سعر التصميم إلى 2265 جنيها إسترلينيا.



نيكول شيرزينجر



نيكول شيرزينجر