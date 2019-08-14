شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور: الحب خدعة!

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها، بطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “الحب خدعة” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

أطلقت شيرين الأغنية بدون أي إعلان مسبق عن الأمر، أو حملة دعائية كما جرت العادة، فكانت بمثابة هديثة لهم بالتزامن مع الإحتفالات بالعيد الكبير.

أغنية “الحب خدعة” من أشعار عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد، هندسة صوتية م. محمد فتحي ومكس وماستر م. امير محروس.

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الجدير ذكره أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية، كان ألبوم “نسّاي” الذي طرحته منذ سنة تقريبًا.

لمشاهدة فيديو “الحب خدعة”: