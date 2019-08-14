الليبي أيمن الأعتر في ديو مع مغنّي بريطاني

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""الخليج 365"" من بيروت: انتهى الفنان الليبي أيمن الأعتر من تسجيل ديو غنائي بعنوان "روح" يقدّمه مع المغني الانكليزي مغداد (Meghdad) الذي وضع موسيقى الأغنية وسيؤدّي المقطع الأجنبي منها الذي يحمل كلماته وجانين هيلين (Janine Helen)

ويُغني الأعتر المقطع العربي الذي يحمل ألحانه وكلمات الشاعر الليبي رفيق شوقي، فيما تم تنفيذ الأغنية بـ Hilltop Studio في لندن، ومن المُقرر أن تصدر الأغنية حصرياً على YouTube في 19 أغسطس الحالي، ولاحقاً عبر مختلف المتاجر الرقمية.