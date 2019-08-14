شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر.. اقتحام الفتيات المسرح مشهد يتكرر فى حفلات القيصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخلو حفل للقيصر كاظم الساهر إلا ونجد إحدى الفتيات تقتحم المسرح من أجل أن تفوز بصورة أو قبلة من النجم العراقى الكبير، الذى امتلك قلوب نساء الوطن العربى بكلمات أغانيه وقصائده الرومانسية، ومؤخرًا ركضت إحدى المعجبات حاملة العلم العراقى واقتحمت المسرح لتحتضن نجمها المفضل الفنان كاظم الساهر، خلال إحيائه حفلاً غنائيًا فى إسطنبول بمناسبة عيد الأضحى.

وظهرالساهر بكامل أناقته وهو يقف على المسرح ويغنى أغنية "سلام عليك" والتى تعد بمثابة النشيد الوطنى الثانى للعراق، ليتفاجأ بالشابة تقفز على المسرح والعلم بيدها وتقف مرتجفة وتبكى من فرحتها، فسارع الساهر لاحتضانها.

Advertisements

لم تكن تلك الواقعة الوحيدة، فقبل شهر تقريبًا حدثت واقعة مشابهة، خلال إحياء القيصر إدى الحفلات ضمن فعاليات مهرجانات إهدن الدولية فى لبنان، إذ اقتحمت فتاة المسرح بشكل مفاجئ بينما كان يغنى أغنيته "قولى أحبك" وظهر على كاظم الساهر رد فعله من هول المفاجئة إذ صعدت الفتاة على المسرح فى غفلة منه.

حاول كاظم الساهر السيطرة على غضبه وطلب من الحارس الشخصى إعادة الفتاة والتقاط صورة معها ، وقال القيصر خلال حفله أنه دائما يشعر بالرعب جراء تلك المواقف .