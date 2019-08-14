شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة عشاء تجمع ليوناردو وكاميلا وشون بن وليلي جورج فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 44 عامًا، مع كاميلا مورون صديقته البالغة من العمر 22 عامًا، حيث يتمتعان سويًا بوجبة العشاء بصحبة النجم شون بن البالغ من العمر 58 وصديقته ليلى جورج البالغة من العمر 27 عامًا وذلك في أحد المطاعم بإيطاليا.

يعرض للنجم ليوناردو في دور العرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بطولة عمالقة هوليود "آل باتشينو، وبراد بيت، وهو للمخرج العالمى كوينتين ترانتينو.

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وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.