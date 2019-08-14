حقيقة سحب فيلم خيال مآتة من دور العرض لضعف الإقبال الجماهيرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المنتج الفنى محمد عبد الغنى ما تردد من أخبار حول سحب فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى من بعض سينمات وسط القاهرة ومولات 6 أكتوبر والتجمع الخامس بدعوى ضعف الإقبال الجماهيرى.
وأكد عبد الغنى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الفيلم ما زال فى جميع دور العرض التى بدأ بها، ولا صحة لسحبه من السينمات كما تردد، ولا أجد تفسيرًا لتلك الحملة التى يتعرض لها الفيلم وبطله أحمد حلمى على السوشيال ميديا.
وأضاف عبد الغنى أن أى عمل فنى من المستحيل أن يعجب كل الناس، فمن الوارد أن ينال استهجان البعض، لكن تلك الطريقة فى الهجوم على العمل تلك المرة غريبة وجديدة فى نفس الوقت.
كانت أخبار قد نشرت على بعض المواقع الفنية والإخبارية مفادها اضطرار بعض السينمات بمنطقة وسط القاهرة وبعض المولات بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، إلى سحب فيلم "خيال مآتة" من قاعاتها وإيقاف حفلاته بسبب ضعف الإقبال عليه، وأن المنتج وليد صبرى يحاول إنقاذ الفيلم.
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