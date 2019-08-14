شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"حفلة كومبليت".. أحمد كامل يلهب أجواء العيد بالساقية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش شرط يبقي السكوت رضا يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف".. بهذه الكلمات تصدر أحمد كامل تريندات اليوتيوب على مدار يومين، حيث خطف قلوب جمهوره إبان احتفاله بعيد الأضحى المبارك، بحفل غنائي ضخم حمل لافتة "كامل العدد" على مسرح الساقية.

كامل المعروف بلقب "ابن الليل" أسوة بأقدم أغنياته أخذ مسامع الآلاف من الحضور في رحلة إلى ملكوت أشهر أغانيه على مدار قرابة الساعة ونصف من عمر الحفل، منها "مبقتش أخاف من الليل" و"كانسر" و"خارج عن السيطرة"، فى أول إطلالة لايف له على الجمهور عقب أصداء النجاح التى لاقت آخر أغانيه المصورة "مش شرط"، والتى عاد بها للساحة الجماهيرية بعد قرابة شهرين منذ آخر أغانيه "خارج عن السيطرة"، وأعاد بالأغنية الجديدة حنين الجمهور لصوته لأشهر أغنياته "مبقتش أخاف من الليل" والذى تصدر بها من قبل تريند اليوتيوب على مدار أسبوع متواصل تخطى بها حاجز الـ21 مليون مشاهدة.