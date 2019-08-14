شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 3 أشهر.. فرقة نغم مصرى تعود بسهرة غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة نغم مصرى لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، بعد غياب قرابة ثلاثة أشهر منذ آخر إطلالاتها فى رمضان المنصرم، وهذه المرة عبر سهرة موسيقية فى التجمع، يحتضنها مسرح رووم، فى تمام التاسعة مساء الإثنين المقبل.

نغم مصرى تعد من أقدم التجارب الغنائية فى مجال الموسيقى البديلة بمصر، ويمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وغابت عن الساحة لعدة سنوات حتى قررت العودة منذ عامين بإطلالة غنائية كل فترة تعوض فترة فراقها عن الجمهور، وتضم الفرقة فى تكوينها الأساسي، صوت شربيني وجيتار اوسو لطفي وكيبورد وائل بدراوي وعود شادي شرف، مع قانون شريف كامل وباص جيتار سامر جورج، ودرامز عمرو خيري، ومن أشهر أغنياتها "مش مهم" و"اتنين صباحًا".