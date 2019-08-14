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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أنوثة دانا حمدان فى جلسة تصوير على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة دانا حمدان لجلسة تصوير جديدة على أحد شواطئ الساحل الشمالى، حيث تقضى إجازة الصيف وعيد الأضحى بصحبة عائلتها، وأظهرت دانا أنوثتها بشكل كبير فى الصور.
وفى سياق متصل تبدأ دانا حمدان تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تعاقدت على المشاركة فى العمل الشهر الماضى وتنتظر الديكور الخاص بمشاهدها، ليسجل العمل اللقاء الثالث مع شقيقتها مى سليم بعدما قدما سويًا مسلسلى "اختيار اجبارى" و"واكلينها والعة – سبع صنايع".
وكان آخر أعمال دانا حمدان فى الدراما مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.
الفنانة دانا حمدان
انوثة دانا حمدان فى جلسة تصوير على الشاطىء
دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان على الشاطىء
دانا حمدان
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