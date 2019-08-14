بصور نادرة من الطفولة.. هكذا احتفل كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد شقيقه الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورًا تجمعه بشقيقه محمد عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، احتفالًا بعيد ميلاده، الموافق اليوم 14 أغسطس.

واستعاد كريم من خلال الصور طفولة شقيقه في أكثر من مرحلة عمرية، وعلق:" 14|8 يعني محمد يعني محمود يعني عبدالعزيز يعني أخويا، يعني الغالي، يعني الرجولة، يعني الإنتاج، يعني الشهامة والجدعنة والحنية والعسلية يعني باختصار، النهاردة عيد ميلاد الرجولة، كل سنة وأنت طيب يا فنون مصر".

وعلق محمد عبدالعزيز على الصور قائلًا: " حبيبي وابني وأخويا وصاحبي وكل حاجة ليا في الدنيا، أنت الرجولة والسند، ربنا يخليك ليا يارب ويحميك ويزيدك نجاح وخير وكل حاجة حلوة يا أحلى هدية من ربنا ليا".

ويحتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده الـيوم، إذ إنه من مواليد 14 أغسطس 1981.