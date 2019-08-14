رسالة سيلفستر ستالون لزوجته في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان سيلفستر ستالون، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته جينيفر، احتفالا بعيد ميلادها. وكتب ستالون: "عيد ميلاد سعيد جينيفر، طوال هذه السنوات كنتي زوجة رائعة، وأعظم أم، جميعنا نحبك". يُذكر أن جنييفر فلافين، هي عارضة أزياء سابقة، وتعد الزوجة الثالثة في حياة سيلفستر ستالون، وتزوجها في عام 1997.

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