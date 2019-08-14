تراند اليوم : فنانة شهيرة تحذف هذه الصورة بعد موجه من الانتقادات...

حذفت الفنانة مي عمر ، صورة كانت قد نشرتها أمس عبر حسابها الشخصي على Instagram، ظهرت فيها بشعر أسود طويل، وهي ترتدي ‏تنورة قصيرة بيضاء اللون، وبلوزة منقوشة بالورد، وبدت عليها علامات الاندهاش والتعجب، وأثارت الصورة الجدل بين متابعي ‏مي عمر، الذين تسائلوا حول خضوعها لعملية تجميل غيرت من شكلها.‏

يذكر أن مي عمر شاركت خلال سباق شهر رمضان 2019 في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي ‏المقدم، ‏هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي‎.‎‏ ‏









