تراند اليوم : فنانة شهيرة تحذف هذه الصورة بعد موجه من الانتقادات...

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حذفت الفنانة مي عمر ، صورة كانت قد نشرتها أمس عبر حسابها الشخصي على Instagram، ظهرت فيها بشعر أسود طويل، وهي ترتدي تنورة قصيرة بيضاء اللون، وبلوزة منقوشة بالورد، وبدت عليها علامات الاندهاش والتعجب، وأثارت الصورة الجدل بين متابعي مي عمر، الذين تسائلوا حول خضوعها لعملية تجميل غيرت من شكلها.
يذكر أن مي عمر شاركت خلال سباق شهر رمضان 2019 في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.