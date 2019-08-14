شيكو وشريف رمزي في حمام السباحة

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه بصديقه الفنان شريف رمزي داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". يشار إلى أن الفنان شيكو يشارك في بطولة فيلم "ديدو"، الذي سيتم طرحه في عام 2020، وهو بطولة كل من محمد ثروت، بيومي فؤاد، كريم فهمي، هشام ماجد، أحمد فهمي، حمدي المرغني، أحمد فتحي، هدى المفتي، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. في بطولة فيلم "ديدو"، الذي سيتم طرحه في عام 2020، وهو بطولة كل من محمد ثروت، بيومي فؤاد، كريم فهمي، هشام ماجد، أحمد فهمي، حمدي المرغني، أحمد فتحي، هدى المفتي، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

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